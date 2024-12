So lange hingehalten zu werden, klingt hart!

Es waren ein paar sehr brutale Monate für mich, weil ich diesen Part so sehr wollte. Er war so anders als alles, was ich bislang gespielt hatte. Und wissen Sie was? Im Nachhinein habe ich erfahren, dass Jacques sich sofort für mich entschieden hatte, es aber versäume, mich zu informieren!