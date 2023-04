Vier Flaschen Wein vor elf Uhr vormittags

Las-Vegas-Show geht in Verlängerung

Im gleichen Atemzug gab Adele bekannt, dass ihre Konzertreihe in der Glücksspiel-Metropole weitergehen wird. «34 Nächte lang vor 4.000 Leuten zu spielen ist nicht genug, und das weiss ich, also komme ich wieder», sagte Adele in die Menge. «Ich werde im Juni für ein paar Wochen zurück sein», erklärte sie und verriet ausserdem: «Ich werde es filmen und veröffentlichen, um sicherzustellen, dass jeder, der diese Show sehen möchte, sie sehen kann».