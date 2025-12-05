Vier Länder boykottieren ESC 2026 – darunter Geldgeber Spanien

Definitive Teilnehmerliste folgt

In der Generalversammlung der EBU haben mehrere Länder eine geheime Wahl über das weitere Vorgehen beim ESC gefordert. Dort wurde über die neuen Regeländerungen abgestimmt. «Eine grosse Mehrheit der Mitglieder war sich einig, dass keine weitere Abstimmung über die Teilnahme erforderlich sei und dass der Eurovision Song Contest 2026 wie geplant stattfinden sollte, wobei zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden sollten.», so die EBU in einer Mitteilung. Auf sozialen Medien kursieren Bilder mit einem Abstimmungsergebnis von 738 Ja-Stimmen zu 264 Nein-Stimmen bei 120 Enthaltungen. Mit einem Ja wurden die Regeländerungen, die Ende November verkündet wurden, angenommen.