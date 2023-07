«Barbie» werde also nicht wie bisher geplant am 21. Juli in den vietnamesischen Kinos anlaufen. Die umstrittene Neun-Striche-Linie sorgte bereits bei anderen Produktionen für Ärger in Vietnam. 2022 wurde etwa das Action-Abenteuer «Uncharted» mit Tom Holland (27) in dem Land verboten, weil eine Karte mit der Linie gezeigt wurde. Zuvor musste Netflix die Serie «Pine Gap» aus Vietnam zurückziehen.