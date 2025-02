Vom Maurerlehrling zum umstrittenen Spitzenpolitiker

Am Montagmorgen sitzen Charlotte und Friedrich Merz (69) in der ersten Reihe der Grunewaldkirche in Berlin. Vor den Parteitagen versammeln sich die deutschen Christdemokraten zum Gebet. So ist es Brauch. Am Rednerpult steht Prälat Karl Jüsten (63). Kaum einer hatte den CDU-Vorsitzenden für seinen Kurs in der Migrationspolitik so scharf kritisiert wie der katholische Geistliche. Doch nun lauscht Merz der Predigt. Für die C-Partei ist die Kirche nicht irgendeine «Nichtregierungsorganisation». Sie kann man nicht links liegen lassen, auch wenn es Gegenwind gibt. «Ich vertraue auf ihr Wort», schliesst Jüsten versöhnlich seine Ansprache.