Vom Pferd in den Film-Olymp

Aufgewachsen ist die junge Schauspielerin im kalifornischen San Fernando Valley als Tochter zweier Psychologen. Sie hat zwei Brüder, darunter einen Zwillingsbruder, und zwei Schwestern. In ihrer Jugend war Madison als professionelle Reiterin aktiv und nahm an Wettbewerben teil. «Von der siebten Klasse an habe ich mich buchstäblich selbst unterrichtet, damit ich den ganzen Tag mit meinem Pony im Stall sein konnte», erklärte sie kürzlich im Gespräch mit «The Cut». Doch ihr Herz schlug auch für die Filmwelt. Ihre Kindheitshelden waren River Phoenix (1970–1993) in «Stand by Me» (1986) und Jennifer Lawrence (34) in «The Hunger Games» (2012). Als 14-Jährige beschloss sie, Schauspielerin zu werden. «Ich liebte das Ritual, in den Stall zu gehen und mich um mein Pferd zu kümmern, aber es ist eine Art von isolierendem Sport», so Madison. «Ich fühlte mich in eine andere Richtung berufen.» Ihre Mutter meldete sie für einen Schauspielkurs an, und sie bekam einen Manager. «Ich habe eine Zeit lang geritten und geschauspielert.» Der Abschied vom Reiten sei «schmerzhaft» gewesen, aber sie bereue ihn nicht.