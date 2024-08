Geld für ihren Showroom kommt von einer Pornoseite

Für die bevorstehende New York Fashion Week ist schon alles parat. Anna Sorokin und Kelly Cutrone haben einen eigenen Raum im Altman Building in Chelsea, wo sie Shows für verschiedene Kunden produzieren werden. Gesponsert wird der Showroom von der Pornowebseite «Pornhub» und es werden Laufstegshows für Labels wie Private Policy, Untitled & Co. und Shao New York erwartet.