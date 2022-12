Von diesen Menschen mussten wir uns 2022 verabschieden

12. August 2022: Anne Heche (†53 Jahre)

Die US-Schauspielerin Annne Heche machte sich mit Rollen in Filmen wie «Donnie Brasco», «Sechs Tage, sieben Nächte» und «Volcano» einen Namen und wurde mit dem Emmy ausgezeichnet. Am 5. August wurde sie bei einem Autounfall schwer verletzt. Es brauchte 45 Minuten, bis die noch ansprechbare Heche aus ihrem Auto befreit und mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Dort fiel sie in ein Koma und wurde am 12. August offiziell für hirntot erklärt. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit mit Drogen zu kämpfen: In Memoiren ist zu lesen, dass Heche etwa nach der Trennung von Talkmasterin Ellen DeGeneres (64) im Jahr 2000 einen Nervenzusammenbruch erlitten und sich auf einen Ecstasy-Trip begeben hatte.