Von diesen TV-Formaten mussten sich Fans 2021 verabschieden

Die Moderatorin schwärmte in der abschliessenden Pressemitteilung von der Arbeit an der Sendung: «Ich hatte nie das Gefühl eine Sendung zu drehen. Es war eher so, dass eine Kamera bei meiner Arbeit mitlief.» Für sie sei es das Grösste gewesen, Menschen am Fernseher Einblicke in die Autowelt zu geben und Menschen mit Autos zu helfen. Petridou blickt auf 106 Folgen und fast 5.200 Sendeminuten bei VOX zurück.