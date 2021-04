Vorläufiges Obduktionsergebnis ist da

Entertainer Willi Herren (1975-2021) starb am Dienstag im Alter von 45 Jahren in seiner Kölner Wohnung. Die genauen Todesumstände sind derzeit noch unklar. Die Kölner Staatsanwaltschaft gab am Donnerstag aber das vorläufige Obduktionsergebnis bekannt. «Die Obduktion hat keine Hinweise auf eine äussere Gewalteinwirkung ergeben», heisst es von Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news.