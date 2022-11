Wie das «People»-Magazin weiter berichtet, erinnerte sie sich daran, wie sie als kleines Mädchen in der Schlange stand, «um den ersten ‹Star Wars› in genau dieser Strasse in genau diesem Kino zu sehen. Ich sah mir diese Sterne an und fragte mich: 'Wer sind diese Leute? Was sind das für Sterne? Haben sie etwas richtig gemacht? Oder haben sie etwas falsch gemacht? Was auch immer es ist, ich will einen. Ich will einen, verdammt noch mal», so Applegate. «Also bedeutet dieser Tag mehr für mich, als Sie sich vorstellen können», fügte sie hinzu.