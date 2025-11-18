Walzerkönig André Rieu verrät sein Liebesgeheimnis

Wichtige Partnerin

Marjorie arbeitete zunächst als Lehrerin, wurde jedoch bald zur wichtigsten Partnerin hinter den Kulissen. Sie entwickelt Programme mit, feilt an Texten, plant Projekte – Rieu sehe sie als kreative Mitgestalterin, nicht als stille Begleiterin. Auch privat seien sie ein eingespieltes Team: Wenn einer unterwegs ist, bleibe der andere stets eng eingebunden. Für Rieu ist das «kein Alltag, sondern ein Geschenk», erzählt der Geiger im Interview mit «Hello».