Walzerkönig André Rieu verrät sein Liebesgeheimnis

Er tourt um die Welt, füllt Stadien und ist mit Auszeichnungen überhäuft – doch für André Rieu (76) bleibt ein Erfolg wichtiger als jeder Preis: seine Ehe mit Marjorie. Dieses Jahr feierte das Paar seine Goldene Hochzeit und ihre gemeinsame Geschichte erklärt viel von Rieus Lebensweg.
Kennengelernt haben sich die beiden als Teenager in Maastricht. Rieu, der aus einem distanzierten Elternhaus stammt, fand in Marjorie (74) früh jemanden, der ihm Rückhalt gab. Noch während ihres Studiums heirateten sie 1975 – lange bevor der Geiger zum internationalen Superstar wurde.
Wichtige Partnerin
Marjorie arbeitete zunächst als Lehrerin, wurde jedoch bald zur wichtigsten Partnerin hinter den Kulissen. Sie entwickelt Programme mit, feilt an Texten, plant Projekte – Rieu sehe sie als kreative Mitgestalterin, nicht als stille Begleiterin. Auch privat seien sie ein eingespieltes Team: Wenn einer unterwegs ist, bleibe der andere stets eng eingebunden. Für Rieu ist das «kein Alltag, sondern ein Geschenk», erzählt der Geiger im Interview mit «Hello».
Er ist überzeugt, dass sein Erfolg ohne Marjorie kaum möglich gewesen wäre. Mit ihr fand er nicht nur Liebe, sondern Stabilität – und einen Menschen, der ihn geerdet hält, während sein Leben auf den Bühnen der Welt spielt.
Meryl Streep (76) & Don Gummer (78)
Die Oscar-Preisträgerin und der Bildhauer waren rund 45 Jahre verheiratet und feierten 2018 ihr 40-jähriges Jubiläum, bevor sie sich später still trennten.
Samuel L. Jackson (76) & LaTanya Richardson (76)
Das Hollywood-Paar ist seit 1980 verheiratet und feierte 2020 sein 40-jähriges Jubiläum – die 50 Jahre stehen kurz bevor und sollen als sicherer Meilenstein gelten.
Uschi Glas (81) & Dieter Hermann (74)
Die deutsche Schauspielerin und der Unternehmer heirateten 2005, Glas selbst feierte jedoch mit ihrem früheren Mann Bernd Tewaag (77) eine lange Ehe, die über drei Jahrzehnte hielt.