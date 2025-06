Wandert Dieter Bohlen jetzt in die Schweiz aus?

Wohnt Dieter Bohlen (71) bald in der Schweiz? Der «DSDS»-Juror schwärmt in einem Interview mit dem Finanz-Youtube-Kanal «Benu Solutions» in den höchsten Tönen von unserem Land. «Die Leute in der Schweiz sind sehr freundlich und wohlgesonnen und die Steuern dort sind vernünftig», so Bohlen.