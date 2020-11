Donald Trump legt noch nach: Die Demokraten würden vor Gericht ziehen, weil sie ihre Niederlage kommen sähen, behauptet er an derselben Pressekonferenz. «Das ist Betrug am amerikanischen Volk!» Handkehrum will er selber an den Obersten Gerichtshof gelangen, um die Auszählung der Stimmen zu stoppen. Eine Forderung ohne gesetzliche Legitimierung. Am Folgetag zweifelt sein Wahlkampfteam auch noch das Ergebnis in Wisconsin an und verlangt eine Nachzählung. Ein Bundesstaat, in dem Trump vorne lag, Biden aber aufholte.