In der glitzernden Welt des Rock'n'Roll, wo Versuchungen an jeder Ecke lauern, ist eine über drei Jahrzehnte andauernde Ehe Seltenheit. Doch Jon Bon Jovi (62) und Ehefrau Dorothea Hurley (61) sind bereits seit mehr als 35 Jahren glücklich. Doch Bon Jovi legte nun ein Geständnis ab. Wie er laut «Gala» dem «Independent» verrät, sei er nicht immer der perfekte Ehemann gewesen. «Während der Ehe war ich nicht immer ein Heiliger», gesteht der «Living On A Prayer»-Interpret.