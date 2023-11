Warum hilft Mariah Carey ihrer mittellosen Schwester nicht?

Doch nicht nur soll Alison geplant haben, Mariah an einen Zuhälter zu verkaufen, sie soll sie auch unter Drogen gesetzt haben. Berichten zufolge gab sie ihrer Schwester Valium und habe ihr mit kochend heissem Wasser Verbrennungen dritten Grades zugefügt. Es wundert also nicht, dass die «All I Want for Christmas Is You»-Interpretin den Kontakt zu ihrer Schwester abgebrochen hat. Alison Carey versuchte 2021 sogar, ihre jüngere Schwester zu verklagen. Die Anschuldigung? Mariah habe ihr durch ihre Biografie «emotionales Leid» zugefügt und mit dem Buch «demütigen und in Verlegenheit» bringen wollen. Auf einer ähnlichen Grundlage zog auch Mariahs Bruder mit einer Klage gegen seine berühmte Schwester nach – erfolglos.