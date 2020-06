Warum kennt die Liebe beim Alter keine Grenzen?

Prominente Beispiele wie Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte (25 Jahre Altersunterschied) oder auch Topmodel Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz (16 Jahre Altersunterschied) zeigen aber: Es geht auch andersrum. Was glauben Sie, weshalb haben sich diese Männer für eine so viel ältere Frau entschieden?

Reife Frauen, wissen was sie wollen, sind geerdeter und selbstbewusster, machen zumeist auch weniger Druck auf Männer und sind finanziell unabhängiger. Und vor allem haben sie sexuell nachweislich eine grössere Genussfähigkeit.



Welche Gründe sprechen für eine Frau dafür, sich einen jüngeren Mann zu nehmen?

Verjüngung, unbeschwerte Perspektiven mit einem Mann ohne grosse Vorbelastung in Sachen Beziehungen.