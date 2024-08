Zwischen dem 15. und 20. August wird Taylor Swift an fünf Abenden im Londoner Wembley-Stadion auftreten und damit zum ersten Mal auf die Bühne zurückkehren, seit die Polizei in Österreich einen Plan für einen Anschlag auf Swifts Konzerte vereitelt hat. Es deute «nichts darauf hin, dass die Dinge, die die österreichischen Behörden aufgedeckt haben, von Relevanz sind für die kommenden Ereignisse hier in London», erklärte zuletzt ein Sprecher der Londoner Polizei. Man werde bei den Konzerten in enger Zusammenarbeit mit den Behörden «für einen sicheren Ablauf» sorgen, versicherte auch Sadiq Khan (53), der Bürgermeister der britischen Metropole.