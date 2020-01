Sorry, not sorry!

Warum wir das Dschungelcamp 2020 ignorieren werden

Am Freitag beginnt eine neue Staffel von «Ich bin ein Star – holt mich hier raus». Doch schon im Vorfeld hagelt es Kritik. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, keinen Buchstaben mehr als nötig über die Sendung zu schreiben. Warum? Wir erklärens euch hier.