US-Star Chappell Roan

Was die Grammy-Gewinnerin mit der Schweiz verbindet

Die US-amerikanische Sängerin Chappell Roan hat am Sonntag den Grammy für «Best New Artist» gewonnen. Sie hat die Auszeichnung mit einer Ansage an die Musikindustrie entgegengenommen. Doch wer ist der neue Star am Pop-Himmel?