Die Liebe zu Tom Kaulitz geht unter Heidis Haut

Es geht relativ entspannt los und ein Fan will wissen, was Heidis Lieblingsessen in Deutschland sei. Die Antwort: «Ich liebe Spargel, weissen Spargel!» Dann offenbart sie, dass sie ein Liebes-Tattoo mit Tom hat. «Das haben wir uns eine Woche, nachdem wir uns kennengelernt haben, bereits stechen lassen», so Heidi. Was das Sujet darstellen soll, führt sie leider nicht aus und es ist auch nicht sofort ersichtlich, was der Strich auf ihrem Handgelenk für eine Bedeutung haben soll.