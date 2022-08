Was ist mit Cara Delevingne los?

Verschroben hin oder her – eine solche Verhaltensweise ist nicht in Ordnung, vor allem, wenn sich das Gegenüber bedrängt fühlt und man Unbehagen mit dem eigenen Verhalten bei der anderen Person auslöst. Geäussert haben sich zu Caras Handlungen bisher weder Megan, noch Doja oder Azealia, aber die Fans haben klare Worte dafür: «Stellt euch vor, wie unheimlich das Verhalten wäre, wenn Cara ein Mann wäre. Ich denke, sie ist es so gewohnt, mi ihren Freunden so komisch zu sein, dass sie vergisst, dass nicht jeder ihr Verhalten süss findet», so eine Userin. Vielleicht ist es nur Zufall, dass all diese Vorfälle ausgerechnet mit schwarzen Frauen passierten und Cara deswegen eine Rassistin zu nennen, ginge zu weit. Aber normal ist definitiv was anderes und man ist fast davon überzeugt, dass das Model irgendeine Art von Droge genommen hat. Oder kann sie es vielleicht einfach nur nicht haben, wenn andere im Mittelpunkt stehen und nicht sie?