Was ist nur mit dem kleinen Lord passiert?

2021 lädt er ein Video in den sozialen Medien hoch, in dem er einen Supermarktmitarbeiter angreift, als der ihn an die Maskenpflicht erinnert. Auf seiner Facebook-Seite verbreitet er zudem absurde Verschwörungstheorien, die die Pandemie nur als «Probelauf für eine Bevölkerungsreduktion» sehen.