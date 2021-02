Nur ist Kardashians Situation dieses Mal eine ganz andere: Bis fast ins siebte verflixte Jahr hielt die Ehe mit Rapper Kanye West. In der Zwischenzeit verdiente sie mit der Reality-TV-Show «Keeping Up with the Kardashians» und mit eigenen Mode- und Kosmetiklabeln ein Vermögen. Sie alleine soll mehrere Hundert Millionen Dollar besitzen, zusammen mit dem Noch-Ehegatten beträgt das Vermögen laut «Forbes» 2,1 Milliarden Dollar. Und die beiden sind vierfache Eltern: Von North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, und Psalm, 1.