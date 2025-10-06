Was machen Davina und Shania Geiss in Zürich?

Eines ist klar: Des Wetters wegen sind die beiden nicht in die Schweiz geflogen. Den Sonntag verbrachten Davina und Shania Geiss noch in Südfrankreich. Bei angenehmen 22 Grad liessen sie es sich im renommierten Beachclub Loulou gut gehen, feierten gemeinsam mit ihren Eltern das Sommer-Closing des Clubs. Von der Sonne in Südfrankreich ging es in den Zürcher Regen.