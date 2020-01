Was macht eigentlich «GNTM»-Siegerin Simone?

Ihre öffentlichen Auftritte sind rar geworden

Etwa zum selben Zeitpunkt tauchte Simone auch aus der Öffentlichkeit weitgehend ab. Sucht man bei Bildagenturen wie etwa «Getty Images» nach aktuellen Aufnahmen, wird man enttäuscht. Zuletzt gezeigt hatte sie sich in den Sommermonaten – rund zwei Monate nach ihrem «GNTM»-Sieg. Im Juli zum Beispiel zeigte sie sich an der Seite von Moderator Tobias Haas bei der Bunte New Faces Night in Berlin.