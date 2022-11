Was hecken Michelle Hunziker und Tochter Aurora aus?

Die amerikanische Schauspielerin Jessica Alba (41) würde sicher auch mit den Gagen für ihre Filme durchs Leben kommen, was viele aber nicht wissen: Sie ist auch Chefin eines Milliardenunternehmens. Während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2011 gründete sie «The Honest Company.» Von der Windel über Pflegeprodukte bis zur Snackbox stellt die Firma alles her, was der Nachwuchs braucht. Alles selbstverständlich nachhaltig produziert und frei von giftigen Zusatzstoffen und Verpackungen. Der Unternehmenswert von «The Honest Company» wird heute auf 1,6 Milliarden US-Dollar (etwa 1,5 Milliarden Schweizer Franken) geschätzt.