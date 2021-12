Britney Spears ist zwar frei, ihr Kampf ist allerdings nicht vorbei. In den vergangenen Wochen und Monaten richtete sie immer wieder harte Worte gegen ihre Familie. Anfang November teilte sie in einem mittlerweile nicht mehr verfügbaren Instagram-Post gegen ihre Mutter Lynne (66) aus. «Mein Vater mag die Vormundschaft vor 13 Jahren angefangen haben. Aber was die Menschen nicht wissen, ist, dass meine Mutter diejenige war, die ihn auf die Idee gebracht hat. Ich werde diese Jahre nie zurückbekommen, sie hat heimlich mein Leben ruiniert», ist in einem Screenshot von «Page Six» zu lesen.