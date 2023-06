Bisher hielt sich der Schweizer Konzertveranstalter Gadget ABC bedeckt dazu, ob es nach den Anschuldigungen verschiedener Frauen gegen Till Lindemann Konsequenzen für die Show in Bern geben werde. Nun sagt der Veranstalter gegenüber «Blick»: «Auf Gäste in der Row Zero soll bei beiden Shows in Bern verzichtet werden. Wir arbeiten wie immer in Abstimmung mit den Behörden, der Veranstaltungsstätte und weiteren Partnern an verschiedenen Massnahmen, um die Sicherheit aller Konzertbesucher und Mitarbeitenden sicherzustellen.» Ausserdem werde ein Care-Team vor Ort sein und zum Rechten schauen.