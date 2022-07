Droht Boris Becker jetzt die Ausweisung?

Vor Weihnachten zurück zuhause?

Für Becker könnte das Kapitel Grossbritannien aber womöglich schon früher beendet sein, berichtet die Zeitung weiter – Grund dafür: Das sogenannte «Early Removal Scheme», das Häftlingen «erlaubt», den Rest ihrer Strafe im jeweiligen Heimatland (in Beckers Fall also Deutschland) abzusitzen. In diesem Zusammenhang zitiert die Zeitung den Sprecher, der erklärt, dass die Regelung es erlaube, ausländische Staatsangehörige, die aktuell eine Gefängnisstrafe im Vereinigten Königreich absässen, bereits zwölf Monate vor dem rühesten Entlassungszeitpunkt abgeschoben werden könnten.