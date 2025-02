«Wegen meiner schlechten Körperhaltung gehe ich regelmässig ins Gym»

Sie haben mal eine Ente adoptiert?

Ja. Ein Nachbar brachte das junge Tier zu meinen Eltern – er hatte es in der Nähe in einem traurigen Zustand gefunden. Ich zog das Entlein auf, ich nannte es Peetree. Erst lebte es vor allem in meinem Schlafzimmer, dann verschwand es in die Wildnis. Doch im folgenden Frühjahr kam die Ente zurück und brütete sogar Küken aus.