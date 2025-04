Jüngst standen Sie im Zürcher Hallenstadion auf der Bühne. Weshalb ist das Schweizer Publikum das beste?

Meine Fans sind grundsätzlich für mich die besten, egal, woher sie kommen. Aber das Publikum in der Schweiz kennt mich definitiv am längsten. Mein erster Live-Auftritt führte mich ins Hallenstadion. Dass ich jetzt auf diese Bühne zurückkehren und vor 10'000 Menschen spielen durfte, ehrt mich. Ich konnte während meines Aufenthalts in der Schweiz die Zeit vom Startschuss bis heute Revue passieren lassen.