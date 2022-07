Kylie Jenner nimmt für 60 Kilometer den Privatjet

Dass prominente Menschen gerne in Privatjets fliegen, hat viele Gründe. Einer der grössten Vorzüge ist sicherlich die Anonymität und die Tatsache, dass man sich nicht in lange Schlangen am Flughafen einreihen muss, wo gerne Paparazzi lauern. Doch ist es doch immer eine Frage der Verhältnismässigkeit. Was die anbelangt könnte sich Kylie Jenner und Travis Scott eine Scheibe von Rapper Drake (35) abschneiden. Der ist nämlich aktuell mit seinem Jet in Europa unterwegs und besucht unter anderem Ibiza und Barcelona. Von Toronto in Kanada, wo Drake wohnt, nach Spanien mit dem Flugzeug zu reisen – das macht nun wirklich mehr Sinn.