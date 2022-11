Das Thema der Weihnachtsdekoration des Weissen Hauses, ausgewählt von First Lady Jill Biden (71), lautet 2022 «We the People» («Wir, das Volk»), die ersten Worte der amerikanischen Verfassung. «Für die diesjährige Weihnachtszeit im Weissen Haus hoffen wir, den Geist einzufangen, der in der Idee von Amerika verkörpert ist: We the People», erklärte die Ehefrau von US-Präsident Joe Biden (80) dazu.