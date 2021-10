Welche juristischen Konsequenzen drohen Alec Baldwin?

Wer im Fall von «Rust» zur Verantwortung gezogen wird, hängt davon ab, wie weit die angebliche Fahrlässigkeit reicht. Der Waffenmeister, die Person, die für die bei den Dreharbeiten verwendeten Waffenrequisiten verantwortlich ist, könnte verklagt werden, ebenso wie der Regieassistent, der Baldwin die Waffe ausgehändigt haben soll, so Keating. Die Associated Press hatte am Freitag unter Berufung auf Gerichtsakten berichtet, dass Baldwin die Waffe vom Regieassistenten Dave Halls ausgehändigt bekommen hatte und dass dieser dabei darauf hingewiesen hatte, dass sie in den Momenten, bevor der Schauspieler sie abfeuerte, sicher zu benutzen sei. Der Regieassistent wusste demnach nicht, dass die Requisitenpistole mit scharfer Munition geladen war, wie aus dem Dokument hervorgeht. Weder Dave Hall noch die Waffenmeisterin, Hannah Gutierrez Reed (24), äusserten sich bisher öffentlich.