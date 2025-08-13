Schweizer Illustrierte Logo

Welcher Popstar spaziert hier durch New York?

Völlig unerkannt schlendert sie durch die Strassen von New York, dabei löst der Popstar normalerweise Fanaufläufe aus. Der Grund dafür ist ihre neue Frisur: Der US-Star trägt die Haare jetzt grau.

Pink trägt jetzt graue Haare. Mit ihrem neuen Look wurde sie am Wochenende in New York City geknipst.

hgm-press

Wen haben wir denn da? Um ein Haar hätte der Paparazzo sie nicht erkannt: Hinter der ausnahmsweise weniger schrillen Frisur versteckt sich Sängerin Pink (45). Am Wochenende wurde der Popstar auf den Strassen von New York City mit einer neuen Haarpracht gesichtet – der Popstar trägt die Haare jetzt in Grau!

Schon seit den Anfängen ihrer Karriere gehören zu Pink nicht nur ihre rockige Stimme, sondern eben auch ihre ausgefallenen Haarstyles. Von punkigen Frisuren bis hin zu schrillen Farben haben wir auf dem Kopf der Sängerin schon alles gesehen.

Die grauen Haare sind zwar noch ungewohnt, doch sie ist längst nicht der einzige Star, die auf die Naturhaarfarbe setzt. Auch diese Stars sind auf ihr Silber stolz.

Hilarie Burton

CANNES, FRANCE - APRIL 25: Hilarie Burton attends the Pink Carpet on Day Two during the 8th Canneseries International Festival at Palais des Festivals on April 25, 2025 in Cannes, France. (Photo by Arnold Jerocki/WireImage)

Im April strahlte Burton auf dem roten Teppich in Cannes in Silber.

WireImage

Die US-amerikanische Schauspielerin Hilarie Burton (43) aus der Erfolgsserie «One Tree Hill» trägt seit einiger Zeit ihre natürliche Haarfarbe – und wird dafür ordentlich gelobt. Dass ihre Haare nicht einheitlich grau sind, scheint sie dabei überhaupt nicht zu stören.

Andie MacDowell

CANNES, FRANCE - JULY 06: Andie McDowell attends the "Annette" screening and opening ceremony during the 74th annual Cannes Film Festival on July 06, 2021 in Cannes, France. (Photo by Samir Hussein/WireImage)

Andie MacDowell fühlt sich mit grauen Haaren frischer. Zu recht.

Samir Hussein/WireImage

Auch diese Schauspielerin hat genug vom Färben: Andie MacDowell (67). Seit 2021 trägt sie stolz ihr silbernes Haar. Im Interview mit der «Vogue» sagte sie einmal: «Ich hatte das Gefühl, dass das Alter in meinem Gesicht nicht mehr zu meiner Haarfarbe passte.»

Graue Haare machen älter? Von wegen! «Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit grauen Haaren jünger wirke, weil es natürlicher aussieht. Es ist nicht so, dass ich versuche, etwas zu verstecken. Für mich ist es ein Power-Move.»

Meryl Streep

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 01: Meryl Streep is seen on the set of 'The Devil Wears Prada 2' at American Museum of Natural History on August 01, 2025 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)

Graue Haare stehen Meryl Streep ausgezeichnet!

GC Images

Wie elegant und stilvoll graue Haare aussehen können, beweist Meryl Streep (76). Der «Der Teufel trägt Prada»-Schauspielerin steht ihre graue Kurzhaarfrisur ausgezeichnet.

Jamie Lee Curtis

February 23, 2025, Los Angeles, California, USA: Jamie Lee Curtis attends the 31st Annual Screen Actors Guild AwardsÃÂ - Red Carpet. Los Angeles USA - ZUMAb173 20250223_aap_b173_472 Copyright: xBillyxBennightx

Mit dieser Frisur fühlt sich Jamie Lee Curtis am besten.

IMAGO/ZUMA Press Wire

Die US-amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis (66) hat dank ihrer grauen Haare neue Selbstsicherheit gewonnen. Im April schrieb sie auf Instagram zu einem Selfie mit frisch geschnittenen Haaren: «Es ist natürlich keine grosse Sache, aber wenn ich meine Haare so geschnitten habe, wie ich sie liebe und wie sie mir stehen, gibt mir das die Freiheit, ohne Make-up und ganz ungezwungen zu sein.» In den letzten anderthalb Jahren habe sie für eine Schauspielrolle ihre Haare wachsen lassen müssen. Umso glücklicher ist sie, jetzt wieder ihre Wunschfrisur und -farbe zu tragen.

Glenn Close

Glenn Close introduces a performance from "Sunset Blvd" during the 78th Tony Awards on Sunday, June 8, 2025, at Radio City Music Hall in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)Glenn Close

Glenn Close ist stolz auf ihren Silberkopf.

keystone-sda.ch

Bei Schauspielikone Glenn Close (78) sind die grauen Haare nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren zeigt sie, wie Silber richtig geht!

Diane Keaton

BRENTWOOD, CALIFORNIA - AUGUST 20: Diane Keaton is seen on August 20, 2024 in Brentwood, California. (Photo by London Entertainment/GC Images)

Mal kürzer, mal länger und hier mit einem stylishen Hut als Accessoire: So macht es Diane Keaton.

GC Images

Seit nun mehr als elf Jahren trägt auch Diane Keaton ihre Haare silber.

Von Aurelia Schmidt vor 1 Minute
