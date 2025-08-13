Welcher Popstar spaziert hier durch New York?

Die US-amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis (66) hat dank ihrer grauen Haare neue Selbstsicherheit gewonnen. Im April schrieb sie auf Instagram zu einem Selfie mit frisch geschnittenen Haaren: «Es ist natürlich keine grosse Sache, aber wenn ich meine Haare so geschnitten habe, wie ich sie liebe und wie sie mir stehen, gibt mir das die Freiheit, ohne Make-up und ganz ungezwungen zu sein.» In den letzten anderthalb Jahren habe sie für eine Schauspielrolle ihre Haare wachsen lassen müssen. Umso glücklicher ist sie, jetzt wieder ihre Wunschfrisur und -farbe zu tragen.