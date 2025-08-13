Welcher Popstar spaziert hier durch New York?

Wen haben wir denn da? Um ein Haar hätte der Paparazzo sie nicht erkannt: Hinter der ausnahmsweise weniger schrillen Frisur versteckt sich Sängerin Pink (45). Am Wochenende wurde der Popstar auf den Strassen von New York City mit einer neuen Haarpracht gesichtet – der Popstar trägt die Haare jetzt in Grau!
Schon seit den Anfängen ihrer Karriere gehören zu Pink nicht nur ihre rockige Stimme, sondern eben auch ihre ausgefallenen Haarstyles. Von punkigen Frisuren bis hin zu schrillen Farben haben wir auf dem Kopf der Sängerin schon alles gesehen.
Die grauen Haare sind zwar noch ungewohnt, doch sie ist längst nicht der einzige Star, die auf die Naturhaarfarbe setzt. Auch diese Stars sind auf ihr Silber stolz.
Hilarie Burton
Die US-amerikanische Schauspielerin Hilarie Burton (43) aus der Erfolgsserie «One Tree Hill» trägt seit einiger Zeit ihre natürliche Haarfarbe – und wird dafür ordentlich gelobt. Dass ihre Haare nicht einheitlich grau sind, scheint sie dabei überhaupt nicht zu stören.
Andie MacDowell
Auch diese Schauspielerin hat genug vom Färben: Andie MacDowell (67). Seit 2021 trägt sie stolz ihr silbernes Haar. Im Interview mit der «Vogue» sagte sie einmal: «Ich hatte das Gefühl, dass das Alter in meinem Gesicht nicht mehr zu meiner Haarfarbe passte.»
Graue Haare machen älter? Von wegen! «Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit grauen Haaren jünger wirke, weil es natürlicher aussieht. Es ist nicht so, dass ich versuche, etwas zu verstecken. Für mich ist es ein Power-Move.»
Meryl Streep
Wie elegant und stilvoll graue Haare aussehen können, beweist Meryl Streep (76). Der «Der Teufel trägt Prada»-Schauspielerin steht ihre graue Kurzhaarfrisur ausgezeichnet.
Jamie Lee Curtis
Die US-amerikanische Schauspielerin Jamie Lee Curtis (66) hat dank ihrer grauen Haare neue Selbstsicherheit gewonnen. Im April schrieb sie auf Instagram zu einem Selfie mit frisch geschnittenen Haaren: «Es ist natürlich keine grosse Sache, aber wenn ich meine Haare so geschnitten habe, wie ich sie liebe und wie sie mir stehen, gibt mir das die Freiheit, ohne Make-up und ganz ungezwungen zu sein.» In den letzten anderthalb Jahren habe sie für eine Schauspielrolle ihre Haare wachsen lassen müssen. Umso glücklicher ist sie, jetzt wieder ihre Wunschfrisur und -farbe zu tragen.
Glenn Close
Bei Schauspielikone Glenn Close (78) sind die grauen Haare nicht mehr wegzudenken. Seit Jahren zeigt sie, wie Silber richtig geht!
Diane Keaton
Seit nun mehr als elf Jahren trägt auch Diane Keaton ihre Haare silber.