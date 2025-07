Weltstar J Balvin schwärmt von Beatrice Egli

Trotz des Lobes für die Schweizer Kultur und das Publikum dachte J Balvin noch nie ans Umziehen in unser Land – so, wie das viele Prominente vor ihm gemacht haben. «Ich lebe zwischen Medellín und New York.» Er ist mit dem argentinischen Model Valentina Ferrer (31) liiert, gemeinsam haben sie einen vierjährigen Sohn. «Er ist ein Weltbewohner. In New York ist er ständig von Latinos umgeben, und er ist regelmässig in Kolumbien und Argentinien. Wir wollen sicherstellen, dass er diese Kultur kennt und auch Spanisch kann.»