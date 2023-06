Waffenmeisterin soll verkatert am «Rust»-Set erschienen sein

Auch Alec Baldwin muss möglicherweise nochmal vor Gericht

Gutierrez-Reed steht derzeit wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht, plädiert jedoch auf nicht schuldig. In einer Erklärung ihrer Anwälte gegenüber CNN heisst es, dass die Staatsanwaltschaft so wenig in der Hand habe, dass sie auf «Rufmord-Taktiken» zurückgreifen müsse, um die Geschworenen zu beeinflussen. Es gehe immer noch um Gerechtigkeit und nicht darum, einen «bequemen Sündenbock zu finden».