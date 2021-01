So oder so: Wengen war für mich immer mehr als bloss der Austragungsort eines Sportanlasses. Allein die Anreise mit der Bahn ist sozusagen wie die Fahrt in eine andere Welt. In Wengen ist noch vieles wie früher – und das ist gut so. Jeder Skisport-Fan und die Fahrer sowieso sind von diesem Anlass fasziniert. Wir wohnten jeweils im Hotel Alpenrose unweit des Zielgeländes und genossen den Aufenthalt auch abseits der Rennstrecke. Als einmal das Training abgesagt wurde, schlittelten wir nach Lauterbrunnen. Oder wir setzten uns in ein Café und gönnten uns eine kleine Auszeit. Heute wäre das kaum mehr möglich.