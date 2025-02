An diesem Opernball hätte Richard «Mörtel» Lugner keine Freude

Richard Lugner machte aus dem gesellschaftlichen Highlight einen Ball der Eitelkeiten, was nicht allen passte. Doch Schlagzeilen waren ihm lieber als die Freude des Organisationskomitees. Wenn am Donnerstagabend 5150 Ballgäste zu «Alles Walzer» tanzen, was live am Fernsehen von Millionen mitverfolgt wird, stellt sich seit Tagen die Frage, wer für Glanz und Glamour sorgt. Dazu beitragen wird Model Leni Klum (20), die auf Einladung der Familie Swarovski dabei ist. Wie das Unternehmen mitteilte, werden auch das Model Candice Swanepoel (36) und «Gossip Girl»-Darsteller Ed Westwick (37) in derselben Loge zu sehen sein.