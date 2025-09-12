«Wenn die Mutter jünger als die Tochter aussehen will»

«Wenn man etwas nicht mag, sollte man das machen»

Carmen Geiss hat schon öfter zugegeben, dass sie sich vor dem Skalpell nicht scheut. Laut «Gala» äusserte sich die 60-Jährige schon zu ihrem neuen Look und meinte: «Ich habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren.» Gegenüber dem TV-Sender ntv sagte die Fernsehpersönlichkeit, das ihre Töchter erst nicht wollten, dass sie sich unters Messer legt. «Mama, mach das nicht! Stell dir vor, dir passiert was», sagten die Mädchen. Der Reality-Star ist aber der Meinung, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Rückendeckung bekommt sie von ihren Töchtern trotzdem. Shania und Davina (22) stellen sich hinter ihre Mutter. «Wenn man etwas hat, was man nicht mag, sollte man das machen», so Shania in ihrer Show «Die Geissens».