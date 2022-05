«Wenn es morgen zu Ende wäre, würde ich eine positive Bilanz ziehen»

Sie drehen hier in Cannes einen Werbespot mit Jungstar Emilio Sakraya (26). Was ist an der heutigen Schauspielergeneration anders als in Ihrer?

Ich bin kein Freund von Verallgemeinerungen, aber der Hauptunterschied ist, dass die jungen Leute strukturierter sind in ihrer Karriereplanung. Ich hab auch mal einen Film nach dem Drehort ausgesucht. Wenn in Thailand ein mittelmässiger gedreht wurde und in Deutschland ein künstlerisch wertvollerer, habe ich mich schon mal für den in Thailand entschieden, weil ich da mal hinwollte. Das würde einem jungen Darsteller heute nicht mehr passieren.