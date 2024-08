Wer erbt die Millionen von Alain Delon?

Die Ikone des französischen Kinos hat für immer die Augen geschlossen: Alain Delon (†88) ist am Sonntag in seiner französischen Residenz in Douchy verstorben. In einer Mitteilung schreiben seine Hinterbliebenen: «Alain Fabien, Anouchka, Anthony sowie Loubo (Delons Hund, Anm. d. Redaktion) sind zutiefst betrübt, den Tod ihres Vaters bekannt zu geben.» Schon seit seinem ersten Schlaganfall im Jahr 2019 befasste sich Delon mit seinem Ableben: Er wusste, dass er auf seinem französischen Anwesen beerdigt werden möchte und wem er wie viel von seinem Vermögen vererbt.