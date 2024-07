Doherty stand, seit sie zehn Jahre alt war, vor der Kamera, begann ihre Karriere in der beliebten Serie «Unsere kleine Farm». In den 1990er Jahren kam dann der grosse Durchbruch mit Hauptrollen in den Hit-Serien «Beverly Hills 90210» und «Charmed». Auch in der Werbung und als Model war Doherty beschäftigt und verdiente sich eine goldene Nase.