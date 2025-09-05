Wer erbt Giorgio Armanis Mega-Vermögen?

Armani, dessen Gesundheitszustand sich in letzter Zeit verschlechtert hatte, hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis in der Modewelt. Er revolutionierte die Branche mit seinem minimalistischen, hochklassigen Stil und war Pionier in der Verbindung von Mode und Prominenz. Der Modezar kleidete über fünf Jahrzehnte Stars für mehr als 200 Filme ein, darunter Klassiker wie «American Gigolo» (1980) und Martin Scorseses «Goodfellas» (1990). Seine Umtriebigkeit bescherte Armani auch immensen Reichtum. Wer erbt sein Geld? Ganz so einfach ist das nicht zu beantworten – Armani war kinderlos.