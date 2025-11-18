Wer erbt nun das Vermögen der Kessler-Zwillinge (†89)?

Ihrer guten Freundin und Nachbarin Carolin Reiber (85) schickten sie vor ihrem Tod ein Pärckchen mit der Forderung, dieses nicht vor dem 18. November zu öffnen. Gegenüber «Bunte» verrät Reiber, was sich darin befand. «Wunderschöne Schmuckstücke, die ich immer an ihnen bewundert hatte, teils mit Jadesteinen, vor. Alice und Ellen haben sie mir wohl vererbt.» Ausserdem war dem Paket ein Brief beigelegt. Was darin steht, verriet Reiber allerdings nicht.