Trennung bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Die Beziehung von Influencerin Laura Maria Rypa (29) und Sänger Pietro Lombardi (33) ist Geschichte. Am Sonntag, 17. August 2025, gab Rypa via Instagram bekannt, dass sie sich getrennt haben. Das haben sie davor zwar schon sechsmal getan, doch dieses Mal scheint es ernst zu sein. So wurde ein Freund des Sängers gemäss «Bild» dabei beobachtet, wie er Kartons aus dem Haus des einstigen Liebespaares getragen habe. Während Rypa mit den beiden Kindern offenbar weiterhin im gemeinsamen Haus lebt, soll der Sänger bei seiner Familie Trost gefunden haben.