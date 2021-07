Wer ist der Mann an Adeles Seite?

Das gab es in den vergangenen Monaten nur selten: Adele (33) hat sich am Wochenende in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Sängerin besuchte ein Spiel der NBA-Finals in Phoenix zwischen den Phoenix Suns und den Milwaukee Bucks. Die 33-Jährige trug dabei einen bodenlangen Animal-Print-Mantel, den sie mit einem schwarzen Top, Leggings sowie mit darauf abgestimmten offenen Schuhen kombinierte.