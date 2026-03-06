Wer ist der Neue an Emma Watsons Seite?

Frühlingsgefühle bei Emma Watson (35): Bilder zeigen die britische Schauspielerin und den mexikanischen Milliardär Gonzalo Helvia Baillères bei einem leidenschaftlichen Kuss am Flughafen in Mexiko-Stadt. Später wurden die beiden bei einem romantischen Abend in der Stadt gesehen: Erst beim Dinner-Date in einem gehobenen Restaurant, danach sollen sie noch für ein paar Drinks in einer Bar gelandet sein. Während ihres Mexiko-Trips sollen Watson und Baillères in einem exklusiven Strandhotel auf der privaten Halbinsel Punta Minta an der Pazifikküste unterkommen, wie «Daily Mail» berichtet.