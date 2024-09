Ines de Ramon ist in Genf aufgewachsen

De Ramon wurde am 19. Dezember 1992 in New Jersey geboren. Und obwohl sie Amerikanerin ist, steckt in ihr mehr Schweiz, als man meinen würde. Da ihr Vater im Finanzwesen tätig war, zog ihre Familie in die Schweizer Gemeinde Cologny am Genfersee. Nach dem Gymnasium war auch de Ramon von der Wirtschaft angetan: Sie studierte von 2010 bis 2013 an der Universität Genf Business und Administration und soll nebenbei im Kundenservice eines Genfer Hotels gearbeitet haben. Ihre Mitschülerinnen aus der Kanti-Zeit sagen, de Ramon sei «eindeutig das beliebte Mädchen» gewesen.